البلدات العربية: سيول وفيضانات وأضرار لمنازل وسيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة الناصرة منذ أمس، الأربعاء، بفيضانات وسيول وتدفق كميات كبيرة من المياه إلى الشوارع أدت إلى تشويش حركة السير وحدوث اكتظاظات مرورية شديدة.

وانهار جدار على الشارع الرئيسي بالقرب من المدرسة الإنجيلية في منطقة السالزيان بالناصرة، بفعل مياه الأمطار الغزيرة، وتسبب بأضرار جسيمة للسيارات المركونة في الشارع وإغلاقه أمام حركة السير. وأعادت طواقم البلدية وطواقم الإطفاء والإنقاذ فتح الشارع وتصريف المياه بعيدا عن المنازل والشارع.

وفي كفر قرع تدفقت مياه الأمطار إلى منزل مأهول، وسط البلدة، وذلك إثر هطول الأمطار الغزيرة. وتسبب تدفق المياه إلى المنزل بأضرار مادية، كما جرى إغلاق بعض الشوارع بالبلدة.

وفي مدينة باقة الغربية تدفقت كميات كبيرة من المياه إلى عدة شوارع وأحياء. وقدم عدد من المتطوعين المساعدات في الحالات الطارئة.

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وفي سياق متصل، أفاد الناطق باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإطفاء والإنقاذ خلصت ركاب سيارة (زوجان وطفلهما الصغير) بعد أن علقوا داخلها بسبب سيول في وادي البصة قرب منطقة الزيب، شمالي البلاد.

وناشدت السلطة المواطنين بالتزام التوجيهات في ظل الأحوال الجوية، الفيضانات والسيول. وطالبتهم بالبقاء في أماكن آمنة والانصياع لتعليمات طواقم الإطفاء والإنقاذ. وأكدت أنه يُمنع الاقتراب من ضفة النهر خلال الفيضان، تحسبا من الانهيار، إذ يكون للتيار قوة كبيرة، وقد تجرف المياه الضفة.