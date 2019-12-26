صحيفة: روسيا انتظرت طويلا كي تتخلى تركيا عن الإرهابيين في سوريا

الخميس 26 ديسمبر 2019

كتبت صحيفة " الخليج "تحت عنوان " إدلب.. معركة الحسم" إذا تمكن الجيش السوري من تحرير محافظة إدلب في شمال البلاد، فإنه يكون قد حطم سدا سياسيا وعسكريا طالما تمترست خلفه تركيا مستخدمة «جبهة النصرة» وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تعمل بإمرتها لتحقيق أطماع في الأرض والثروة.



وقالت الصحيفة " إن قرار تحرير محافظة إدلب كان اتخذ قبل أشهر من أجل استعادة الحكومة السورية كامل سلطتها على الجغرافيا السورية، لكن تم التأجيل من أجل إقناع تركيا بالتخلي عن الجماعات الإرهابية وتنفيذ اتفاق سوتشي الذي كان وقعه الرئيس الروسي بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ‏نوفمبر الماضي " .

وتابعت " حاولت تركيا المماطلة في التنفيذ واختلاق الأعذار لكسب الوقت، لكن يبدو أن الموقف الروسي كان حاسما هذه المرة بعد أن أعد الجيش السوري كل مستلزمات المعركة، وأعطت موسكو لسلاح طيرانها إشارة البدء بالغارات المكثفة بالتعاون مع سلاح الجو السوري، حيث تم تنفيذ أكثر من ألف غارة على مواقع للجماعات الإرهابية في الأيام الأولى للمعركة كمقدمة لزحف القوات البرية التي تمكنت من تحرير أكثر من 40 بلدة وقرية في المحافظة خلال أربعة أيام، أي ما يقدر ب 320 كيلومترا مربعا".

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ولفتت إلى أن روسيا انتظرت طويلا كي تقتنع أنقرة بالتخلي عن الجماعات الإرهابية، وأعطتها الكثير من الفرص، وقبلت على مضض تبريرات غير مقنعة، ومحاولات لاستغلال العلاقات الروسية - التركية للتهرب من تنفيذ الاتفاقات، من خلال اللعب على التناقضات مع كل من روسيا والولايات المتحدة، لكن عندما بدا لموسكو أن أسلوب الانتظار لا يجدي قررت المبادرة بإطلاق معركة إدلب للتخلص من وجع رأس لم تعد تكفيه حبة أسبرين، فلا بد من عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم السرطاني التركي - الإرهابي".

وأشارت إلى أن تركيا ظلت منذ بداية الأزمة السورية قبل حوالي عشر سنوات تزج بالمجموعات الإرهابية عبر حدودها مع سوريا لاستكمال مسيرة التخريب والتدمير، ولم تترك وسيلة إلا استخدمتها لمنع دمشق من استرداد سيادتها على أراضيها في الشمال والشمال الشرقي، واتخذت من الجماعة الكردية المسلحة مبررا لاجتياح الأراضي السورية، أو التعلل بمبررات إنسانية لها علاقة بالمدنيين السوريين لاستخدامهم وسيلة ابتزاز لأوروبا والعالم للحصول على مليارات الدولارات التي تعين أردوغان على مواجهة أزمة بلاده الاقتصادية.

واختتمت " الخليج " افتتاحيتها بالقول " الآن كل أوراق التوت التركية سقطت، وأنقرة لا تستطيع المقاومة والعناد ومعركة إدلب الحاسمة بدأت، وقد أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف خلال اجتماعه مؤخرا في موسكو مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن بلاده ستواصل العمل لبسط سيطرة الحكومة السورية على كل أراضيها، وهذا يعني أن ما تبقى من أرض سورية محتلة من جانب الولايات المتحدة وتركيا في شمال شرق سوريا، سوف يتحرر عاجلا أو آجلا ".