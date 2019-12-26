اليمن.. أجهزة الأمن وفريق الالغام ببطلان مفعول عبوة ناسفة في الديس الشرقية

الخميس 26 ديسمبر 2019

قام الفريق الهندسي لمكافحة الألغام بالمنطقة العسكرية الثانية بإبطال مفعول عبوة ناسفة وتفكيكها قبل انفجارها في الديس الشرقية.



وذكر مدير أمن مديرية الديس الشرقية النقيب عهدي النموري لصفحة الاعلام الأمني، أنه وبعد تلقي قسم الشرطة لبلاغ من أحد المواطنين عن وجود جسم غريب بداخل كيس مايوحي بأنه قنبلة، تحركت على الفور قوة بقيادة مدير أمن المديرية إلى الموقع.

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وبعد تأمينه والتحرز على العبوة، تم إبلاغ عمليات أمن المحافظة وبدورها أبلغت الفريق الهندسي لمكافحة الألغام بقيادة المنطقة الذي توجه إلى الموقع وتم تفكيك العبوة دون خسائر بشرية أو مادية.

وبهذا تهيب إدارة أمن مديرية الديس الشرقية بجميع المواطنين الابلاغ فورا عند وجود أي أجسام غريبة دون المساس بتلك الاجسام أو الاقتراب منها، وترك الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.