- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أجهزة الأمن وفريق الالغام ببطلان مفعول عبوة ناسفة في الديس الشرقية والان مع التفاصيل
الخميس 26 ديسمبر 2019
قام الفريق الهندسي لمكافحة الألغام بالمنطقة العسكرية الثانية بإبطال مفعول عبوة ناسفة وتفكيكها قبل انفجارها في الديس الشرقية.
وذكر مدير أمن مديرية الديس الشرقية النقيب عهدي النموري لصفحة الاعلام الأمني، أنه وبعد تلقي قسم الشرطة لبلاغ من أحد المواطنين عن وجود جسم غريب بداخل كيس مايوحي بأنه قنبلة، تحركت على الفور قوة بقيادة مدير أمن المديرية إلى الموقع.
وبعد تأمينه والتحرز على العبوة، تم إبلاغ عمليات أمن المحافظة وبدورها أبلغت الفريق الهندسي لمكافحة الألغام بقيادة المنطقة الذي توجه إلى الموقع وتم تفكيك العبوة دون خسائر بشرية أو مادية.
وبهذا تهيب إدارة أمن مديرية الديس الشرقية بجميع المواطنين الابلاغ فورا عند وجود أي أجسام غريبة دون المساس بتلك الاجسام أو الاقتراب منها، وترك الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. أجهزة الأمن وفريق الالغام ببطلان مفعول عبوة ناسفة في الديس الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.