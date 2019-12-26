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شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في المتون والان مع التفاصيل
الخميس 26 ديسمبر 2019
قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، إثر إفشال القوات الحكومية محاولتَيْ تسلل لهم في مديريتَي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف.
وذكرت مصادر عسكرية، أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلُّل، في اتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت المحاولة، وكبّدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
وتابعت إن قوات الجيش صدت محاولة تسلل ثانية، في وادي شواق شرقي منطقة الساقية بمديرية المصلوب.
وأشارت إلى أن قوات الجيش أجبرت عناصر المليشيات على التراجع، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في منطقة المواجهات
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