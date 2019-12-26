شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: مقتل 5 من ميليشيا تابعة لإيران قرب الحدود العراقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل خمسة من ميليشيات تابعة لإيران جراء قصف مجهول المصدر قرب الحدود مع العراق.

وذكر المرصد الليلة الماضية أن "قصفا بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر استهدف مقر اللواء 47 التابع للميليشيات التابعة لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، إلى جانب مواقع أخرى في المنطقة ذاتها".

ووفقا للمصدر، فقد أسفر القصف عن مقتل خمسة من تلك الميليشيات.

ولفت إلى أنه لم يتضح ما إذا كان القصف تم بطائرات مسيرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى.

وتسبب القصف في وقوع عدة انفجارات ضمن المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور.