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بالصور.. طريق الديوانية نجف مغلق بحرق الاطارات

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أغلق متظاهرون غاضبون في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، الطريق المؤدي الى محافظة النجف.

وقال مراسل الخليج 365، في محافظة الديوانية إن متظاهرين غاضبين قطعوا، صباح اليوم، طريق ديوانية - نجف عبر حرق الإطارات، مشيرا الى أن المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب اتخذوا خطوات تصعيدية على خلفية التطورات السياسية الاخيرة.

 

 

 

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ويشهد هذا الطريق الاستراتيجي والمهم الرابط بين المحافظتين بشكل شبه يومي غلقا عبر حرق الاطارات من قبل مجاميع من الشباب الذين غالبا ماينسحبون بعد ساعات من اغلاقه.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها الديوانية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ ام 2003.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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