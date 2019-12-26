التربية توافق على تمديد فترة التسجيل لطلبة المدارس المسائية

أعلنت مديرية العلاقات والإعلام في وزارة التربية، الخميس، موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على تمديد فتره التسجيل لطلبة المدارس المسائية لغاية 31 كانون الأول 2019. وقالت المديرية، إن "هذا الإجراء يأتي لغرض إتاحة الفرصة لجميع الطلبة الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة المسائية (لم يسجلوا) لمنع تسربهم من مقاعد الدراسة للعام الدراسي 2019-2020 نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب".



وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي/ مديرية التعليم الثانوي أوعزت إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة لاتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص".

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