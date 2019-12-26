سومو: الشركات الصينية والهندية الاكثر شراء للنفط العراقي لشهر تشرين الثاني

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الخميس، أن الشركات النفطية الصينية والهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت "سومو" في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها الخليج 365، أن "الشركات الصينية والهندية كانتا الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل منهما من أصل 34 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تشرين الثاني الماضي".

وأضافت سومو أن "الشركات الامريكية جاءت بالمرتبة الثالثة وبواقع 4 شركات، تليها الشركات الكورية الجنوبية وبواقع 3 شركات واليونانية والبريطانية والايطالية وبواقع شركتين"، مبينة أن "البقية توزعت على شركات والمصرية والاردنية وبرتغالية وروسية وتركية وماليزية واسبانية".

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واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، لافتة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة بتروجاينا الصينية وشركة ايني الايطالية وشركة هونداي وشركة اوكسون موبيل الامريكية".

وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.