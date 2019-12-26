هل يحمل أردوغان شهادة جامعية مزورة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فشل في الحصول على شهادة جامعية حقيقية؛ فحصل على 46 شهادة دكتوراه فخرية لا تمتلك أي قيمة علمية أو عملية، مركز فيريل للدراسات ومقره ألمانيا توصل لحقائق تثبت تزوير شهادة أردوغان الجامعية.

في عام 1981 حصل أردوغان على الشهادة الثانوية من مدرسة أكسراي العليا للاقتصاد، وبعد عام من هذا التاريخ تغير اسم المدرسة إلى كلية الاقتصاد بعد الدمج مع مدرسة بيازيت العليا للمالية عام 1982.

فهل سمعت يوما عن طالب تخرج في مدرسة عليا "معهد" ثم تحولت شهادته إلى جامعية بعد تخرجه بعام كامل؟!

جامعة مرمرة لا توجد بسجلاتها شهادة جامعية لأردوغان، وتملك فقط شهادة تخرج مؤقتة من مدرسة "أكسراي" بتاريخ 3 أبريل عام 1981، ولكن حين سيطر حزب العدالة والتنمية على جامعة مرمرة، نال أردوغان ما أراد، تقدم بطلب لإدارة الجامعة بتاريخ 31 مارس عام 2011، وبعد 24 ساعة فقط تم تسجيله كخريج كلية الاقتصاد.

الحقيقة أن أردوغان حاصل فقط على الدبلوم بملف رقم 4694، أما شهادة البكالوريوس المزعومة فهي "مفقودة" وتحمل رقم 8345، ومنح أردوغان وثيقة تخرج جديدة، بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2014 تحمل توقيعات عميد الكلية عمر فاروق باتريل ورئيس الجامعة أورهان روكيز في أبريل 1981، رغم أنهما استلما منصبيهما رسميا في يونيو عام 1982.. أي بعد عام أيضال لتسجل وثيقة تخرج أردوغان شهادة على كذبه وتزويره الذي يتكشف يوما بعد يوم.