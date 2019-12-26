مقتل 10 جنود إثر انفجار دراجة مفخخة شمالي أفغانستان

كشفت وسائل إعلام محلية، الخميس، عن مقتل 10 جنود أفغان، إثر انفجار دراجة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش شمالي البلاد.

وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة نسبتها 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.