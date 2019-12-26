تنمية المرأة بالغيضة تنفذ دورة الفوتوشوب  لموظفات الإدارة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

برعاية كريمة من معالي الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة وإشراف الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة، أقُيم مساء الإثنين الموافق ٢٣/ديسمبرالموافق٢٠١٩ في معمل الحاسب الآلي بحامعة العلوم والتكنولوجيا فرع المهرة دورة خاصة بالتصاميم الإعلانية "الفوتوشوب" تنفذها إدارة تنمية المرأة بمديرية الغيضة ومشاركة مركز الاستشارات والتنمية التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا يقدمها المدرب يوسف الحرازي.



وفي إفتتاح الدورة أكدت أ. إنتصار عوض مبارك مديرة ادارة تنمية المرأة بالغيضة أهمية هذه الدورة قي تنمية قدرات موظفات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تماشيا ما يشهده العالم من تطور علمي وتكنولوجي في كافة المجالات، حاثا المتدربات الإستفادة من مقررات الدورة وتطبيقها على الواقع العملي للارتقاء بكفاءة وقدرات الموظفات موضحة أن خطة عام ٢٠٢٠ ترتكز على الإحتياجات اللازمة في التدريب التي تتناسب مع أهداف إدارة تنمية المرأة وتتوافق مع الخيارات المتوفرة في سوق العمل.

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من جانبه قال أ. عمار يوسف الجبل مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمهرة تسعى جامعة العلوم والتكنولوجيا

خلق شراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف المجالات لما من شأنه الإسهام في تأهيل الشباب والشابات وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات العلمية بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لضمان مستوى أداء عال في خدمة المهرة.

وقدم أ. مفيد العريقي مدير مركز الاستشارات والتنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا شكره وتقديره للسلطة المحلية المتمثلة بقيادة الشيخ راجح سعيد باكريت و الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة أ. لبنى صالح كلشات على جهودهما في رفع مستوى جانب التاهيل لدى قطاع المرأة مؤكدا حرص مركز الاستشارات تنمية المعرفة والمهارات في البرامج التدريبية لتعكس إيجابا على مستوى أداء المشاركات و تمكنهم المساهمة فى تقديم خدمات أفضل لبناء المجتمع بشكل عام.

تهدف الدورة في(١٥) أيام بمشاركة( ٢٥ ) متدربة من الموظفات والعاملات بالإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في إكساب المتدربات المهارات في مجال التصميم والتعرف علي برنامج الفوتوشوب وكيفية العمل عليه، وتتضمن الدورة التعرف على قوائم وادوات البرنامج والتعرف على أساسيات تصميم الشرائح المتعددة وتصميم الدعوات والبطاقات الخاصة.