كاتب مصري: الدعوة الدينية مجرمة بحكم الدستور في تركيا.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن البرلمان الليبي يُعد المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وهو ضد مذكرة التفاهم بين حكومة السراج وتركيا، كما أن ليبيا تعرضت للكثير من الأزمات بسبب تركيا، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس له فرص كبيرة للتنقيب عن الغاز سوى عن طريق ليبيا وأصبحت المنطقة الاقتصادية للبحر المتوسط محل جدل.



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وأوضح حمودة، أن تركيا لديها دولة عميقة ودولة موازية، كما أن الدعوة الدينية مجرمة بحكم الدستور في تركيا، بالإضافة إلى أنه حدث حوالي 3 انقلابات عسكرية في تركيا بسبب الدولة الموازية، معاتبًا الإعلام العربي على التفرقة بين فتح الله جولن المعارض التركي وبين أردوغان، حيث يرى أن أردوغان تعاون مع فتح الله جولن، وأن جولن لا يختلف عن أردوغان في شيء، فجولن هو الأب الروحي لأردوغان، وهو الذي علمه كيف يسيطر على المجتمع بهدوء، وعلمه التسلل إلى هذا المجتمع، وبعدها حدث اختلاف بينهما.

من ناحية أخرى، أكد أن الشعب التركي شعب مسلم في يقينه وبالتالي حدث تمزق في هويته فلا يستطيعون التمييز بين هويتهم إذا كانوا مسلمين أو أوروبيين، وبعض الأهالي الأتراك كانوا يعلمون بناتهم في مصر، ورغم أن تركيا دولة مهمة عسكريًا في حلف الناتو إلا أنها لا تستطيع الاستفادة من الاتحاد الأوروبي، بسبب وجود خلاف حاد بين تركيا واليونان وبعض الدول الأوروبية الأخرى، في حين أن اليونان دولة مدللة حضاريًا في أوروبا لأنها مصدر الحضارة في أوروبا.

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