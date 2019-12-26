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من هو الخليفة المحتمل للعاهل العماني قابوس بن سلطان؟

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اليمن العربي - متابعات خاصة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019

من هو الخليفة المحتمل للعاهل العماني قابوس بن سلطان؟

الخليج 365 - متابعات خاصة

تدور مناقشات مستفيضة في ديوان البلاط السلطاني العماني حول الخليفة المحتمل للسلطان قابوس بن سعيد، الذي حكم البلاد منذ ما يقرب الـ 50 عامًا ولكن مرضه طويل الأجل يزداد سوءًا يوما بعد يوم.

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في تقرير لصحيفة الـ"غارديان" البريطانية جاء أن عملية الخلافة تتضمن فتح خطابات مختومة في الديوان في مسقط تحتوي على اختيار السلطان للخليفة، وذلك في حالة إذا لم يتمكن أعضاء الديوان (مجلس العائلة) من الاتفاق فيما بينهم.

 

وذكرت معظم التقارير أنه سيحتوي على نفس الاسم وأنه موجود فقط في حالة تعذر العثور على الظرف الأول أو إذا احتاج الحرف الأول إلى المصادقة.

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