انتحار زوج الاميرة السابقة للنرويج عن عمر 47 عاما

أعلنت وسائل إعلام نرويجية أن الكاتب والفنان آري بن والزوج السابق للأميرة النرويجية مارثا لويز ووالد أطفالها الثلاثة انتحر عن عمر ناهز 47 عاما
ونشرت قناة تلفزيون "NRK" تصريحا لعائلة هذا الكاتب والفنان اشاؤت فيه الى اننا "أقرب الناس من آري بن، نعلن ببالغ الحزن والأسى أنه وضع اليوم حدا لحياته منتحرا"، مضيفة:"نلتمس احترام خصوصيتنا في قادم الأيام".
إلى ذلك، أعرب ملك وملكة النرويج عن تعازيهما في وفاة آري بن الذي كان قد اقترن بالأميرة مارثا لويز في عام 2000، وانفصلا بعد 14 عاما من الحياة المشتركة.
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