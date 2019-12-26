حفتر يجتمع بقيادات جيشه ويصدر توصية بشأن العمليات العسكرية في ليبيا

اشارت ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها الى إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر اجتمع في مقر القيادة العامة في الرجمة بضباط غرف العمليات لكافة المحاور، وذلك لمتابعة سير العمليات العسكرية وتوجيه تعليماته"، لافتة الى أن "حفتر أوصى بضرورة استمرارية الإنضباط العسكري داخل المحاور، وحماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم".

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