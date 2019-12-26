عبدالله: الميثاقية والتوازن لا يجب أن نرفعهم غب الطلب

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من حق ​كتاب العدل​ الناجحين، ان يصدر مرسوم تعيينهم، ولكن من حق كافة الناجحين الأخرين عبر ​مجلس الخدمة المدنية​، ان تصدر مراسيمهم أيضا"، مشددا على ان "الميثاقية والتوازن لا يجب أن نرفعهم غب الطلب، والإيمان ب​الدولة المدنية​ هو فعل وارادة، وليس خطاب منابر للمناورات السياسية".

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