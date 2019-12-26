أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​النازحين السوريين​ من الذين قرروا العودة طوعا إلى ديارهم في ​سوريا​ اليوم والذين كانوا قد سجلوا أسمائهم مسبقا لدى ​الأمن العام اللبناني​ ويقطنون في قرى وبلدات ​العرقوب​ قضاء حاصبيا، بدؤا التجمع في مبنى بلدية ​الهبارية​ بانتظار وصول الحافلات التي ستقلهم إلى سوريا وذلك بمتابعة من الأمن العام اللبناني لتسهيل عودتهم كما يواكب الحافلة ​شاحنات​ وسيارات بيك آب تنقل أمتعة هؤلاء النازحين المتوقع أن يصل عددهم إلى 80 شخصا بحسب اللوائح المعدة غالبيتهم من النساء والاطفال.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بدء تجمع النازحين السوريين في مبنى بلدية الهبارية بإنتظار العودة لبلادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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