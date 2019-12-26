الصخور أقفلت جزئيا الطريق البحرية القديمة بعد نفق حامات

تسببت غزارة ​الأمطار​ التي تساقطت ليلا، بانهيارات صخرية وترابية على ​الطريق البحرية​ القديمة بعد نفق حامات باتجاه الهري، ما أدى إلى إقفال الطريق بشكل جزئي.

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