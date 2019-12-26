تضرر الخيم الزراعية وبساتين الموز في صور

أسفرت العاصفة التي تضرب لبنان عن تضرر الخيم والمشاريع الزراعية وبساتين الموز والحمضيات بسبب سرعة الرياح، كما توقفت حركة صيد الأسماك والملاحة في ميناء صور، وأدى ارتفاع امواج البحر الى وصول الرمال والحصى الى وسط الشارع عند مدخل صور الجنوبي.
وحذر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من ضفاف الانهر وأماكن تجمع المياه والسواقي تخوفا من السيول.
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