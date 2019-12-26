انتخابات الليكود: نتنياهو يعد بالأغوار.. وساعر بالبقاء في الحكم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لأول مرة منذ العام 2014، تجري اليوم الخميس انتخابات لرئاسة الليكود بين رئيس الحكومة الحالية، بنيامين نتنياهو، ومنافسه الوحيد غدعون ساعر، فيما يخشى المرشحان أن تعيق الأجواء الماطرة والعاصفة عملية التصويت لأكثر من 116 ألف عضو في الليكود.

وقبل ساعات من افتتاح صناديق الاقتراع، قطع نتنياهو خطابًا انتخابيًا بعد دوي صفارات الإنذار في مدينة عسقلان، وإعلان الجيش الإسرائيلية أن "القبة الحديدية" أسقطت قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة مساء أمس. وقال نتنياهو في أعقاب ذلك إن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لا تريدان نجاحه في الانتخابات.

وأطلق المرشحان حملة انتخابية على رئاسة الليكود لم يشهدها الحزب من نحو خمس سنوات، إذ انتخب نتنياهو لرئاسة الحزب آخر مرة في العام 2014. ورغم أن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو سيفوز برئاسة الحزب، إلا أنه عقد لقاءات انتخابية مكثفة في عدة بلدات في الجنوب، كما عقد ساعر في الأيام الأخيرة عدة لقاءات انتخابية وأجرى حملة اتصالات هاتفية مع أعضاء الليكود، لكنه لم يستطع تجنيد أعضاء كنيست بارزين من الليكود لحملته.

نتنياهو، الأسبوع الجاري (أ.ب.)

وتركزت جولات نتنياهو الانتخابية في البلدات الجنوبية وعدد إنجازاته السياسية والدبلوماسية والأمنية خلال ولايته في رئاسة الحكومة. في المقابل شدد ساعر على أنه الأقدر على تشكيل حكومة يمينية بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال إن نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة، وأنه هو القادر على إخراج الليكود من أزمته الحالية ومنع خسارته للحكم.

ولتشجيع أعضاء الحزب على التصويت في ظل حالة الطقس العاصفة وخشية من انخفاض نسبة التصويت، قرر الليكود تمديد ساعات التصويت حتى الساعة 11 مساءً.

وتوجه نتنياهو لأعضاء حزبه في مقال نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، قائلا "أوصلنا دولة إسرائيل لإنجازات عظيمة. اقتصاد يزدهر، التشغيل، الناتج القومي، الدخل الفردي، متوسط الأجور... التصدير، السياحة، الاستثمارات، كلها وصلت إلى ذروة غير مسبوقة. البطالة في أدنى مستوياتها... جلبنا اعترافًا أميركيا بسيادتنا على الجولان، والقدس كعاصمة لإسرائيل، وقانونية الاستيطان اليهودي... عززنا قوة إسرائيل بشكل غير مسبوق، وجعلناها قوى عظمى...".

وأضاف أنه تمكن من لجم إيران في كل الساحات، ولولا ذلك لحصلت على سلاح نووي قبل سنوات، حسب تعبيره. وقال إننا "نمنعها من التموضع في سورية ونقرب إلينا الدول العربية التي تتحدث علانية عن تطبيع العلاقات والسلام معنا".

ودعا نتنياهو أعضاء الليكود تفويضه مرة أخرى بهدف تحقيق "إنجازات أخرى لم نحلم بها، بينها اعتراف أميركي بغور الأردن، ومعاهدة دفاعية تاريخية مع الولايات المتحدة، وفرض السيادة على المستوطنات، والتحييد النهائي للخطر الإيراني".

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وأعلن نتنياهو، أمس الأربعاء، عن نيته تقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية ومناطق صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وجاء هذا الإعلان قبل ساعات من الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود.

ويسعى نتنياهو من خلال هذا الإعلان إلى الحصول على دعم أعضاء الليكود في المستوطنات، حيث نجح منافسه على رئاسة الحزب ساعر في استمالتهم والحصول على دعم نسبة عالية من منتسبي الليكود في المستوطنات.

وذكرت صحيفة " يسرائيل هيوم"، أمس الأربعاء، أن القرار الذي أعلن عنه نتنياهو خلال حملته الانتخابية لرئاسة الليكود، سيقدم خلال الأسبوعين القادمين للمصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط.

ساعر (أ.ب.)

في المقابل، كتب ساعر في الصحيفة ذاتها، إن الانتخابات اليوم هي مصيرية لليكود ولإسرائيل. وقال "بعد أن خسرنا الأغلبية في الكنيست لأول مرة منذ عقد، وفشلنا في تشكيل حكومة مرتين، فإن التغيير بات ضروريًا. إذا لم نقم اليوم بتغيير في قيادة الليكود، فإن الخطر الكبير هو أن نخسر الحكم لخصومنا من اليسار...".

وأضاف أن "الاستطلاعات تثبت باستمرار إنني الوحيد الذي بمقدورة زيادة حجم معسكر اليمين وتشكيل حكومة ليكودية قوية...". وتابع أنه "يجب تحرير الدولة من العذابات المستمرة بسبب الجولات الانتخابية غير المنقطعة، وإتاحة المجال بشكل نهائي لمعالجة التحديات... مثل التربية والصحة... ومشكلة غزة".

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