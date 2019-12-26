الفلبين: 16 قتيلا في إعصار خلال عيد الميلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب إعصار فانفون قرى نائية ومناطق سياحية شهيرة وسط الفلبين في يوم عيد الميلاد، ما تسبب بمصرع 16 شخصا على الأقل.

ووصلت سرعة الرياح الى 195 كيلومترا في الساعة، فمزقت أمس الأربعاء أسقف المنازل واقتلعت أعمدة الكهرباء في العديد من مناطق الفيليبين.

ومع استمرار انقطاع الإنترنت والاتصالات الهاتفية في المناطق التي تضررت بشدة، لم يكن بإمكان السلطات، اليوم الخميس، تقييم الاضرار الناتجة عن الإعصار على الفور. لكن وكالة مكافحة الكوارث أكدت مقتل 16 شخصا على الأقل في قرى وبلدات منطقة فيساياس وسط البلاد.

وضرب فانفون أيضا مناطق بوراكاي وكورون ومناطق أخرى تشتهر برمال شواطئها البيضاء، التي يقصدها السياح لقضاء عطلاتهم. كما أصيب مطار كاليبو الذي يخدم بوراكاي بأضرار كبيرة.

وقال السائح جونغ بيونغ "الطرقات لا تزال مقفلة، لكن تم بذل جهود لإزالة الحطام. الأمر سيء للغاية". وأضاف "يبدو كل شيء على بعد 100 متر من المطار مدمرا. هناك الكثير من الأشخاص المحبطين في المطار بسبب إلغاء الرحلات الجوية".

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وتابع أن "سيارات الأجرة تعمل ولكن الرياح قوية ولا تزال تمطر، لذا لا أحد يرغب بمغادرة المطار، بما فيهم أنا".

ورغم أنه أقل قوة بشكل ملحوظ، إلا أن فانفون يتخذ مسارا مشابها لإعصار هايان الذي لا يزال يعد الأكثر قوة ودموية في تاريخ الفيليبين.

وقالت المسؤولة الإعلامية في قسم الكوارث في منطقة غرب فيساياس، سيندي فيرير، لفرانس برس "إنه مثل الأخ الأصغر لهايان، أقل تدميرا لكنه يتبع مسارا مماثلا".

وتسبب إعصار فانفون في قضاء ملايين الناس عيد ميلاد بائس، مع توجه الآلاف إلى الملاجئ في الأرخبيل الآسيوي.