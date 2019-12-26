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شكرا لقرائتكم خبر عن صحافي اقتصادي يكشف عن السبب الحقيقي وراء مصادرة المليشيا للعملة الجديدة والان مع التفاصيل
الخميس 26 ديسمبر 2019
كشف الصحافي الاقتصادي، فاروق الكمالي عن ما وراء سحب مليشيا الحوثي للعملة الجديدة من الأسواق.
وذكر الكمالي، عبر حسابه على موقع تويتر: تحدثت إلى مسؤولين في بنوك تجارية عن أهداف الحوثيين من مصادرة النقود الجديدة.
وتابع الكمالي أنهم أكدوا أن الغرض هو الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالبنك المركزي صنعاء ووضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50% من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم.
وأصدرت المليشيا قرارا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرتها
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