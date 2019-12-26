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صحافي اقتصادي يكشف عن السبب الحقيقي وراء مصادرة المليشيا للعملة الجديدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 26 ديسمبر 2019

كشف الصحافي الاقتصادي، فاروق الكمالي عن ما وراء سحب مليشيا الحوثي للعملة الجديدة من الأسواق.

 

وذكر الكمالي، عبر حسابه على موقع تويتر: تحدثت إلى مسؤولين في بنوك تجارية عن أهداف الحوثيين من مصادرة النقود الجديدة.

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وتابع الكمالي أنهم  أكدوا أن الغرض هو الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالبنك المركزي صنعاء ووضع آليات جديدة تعتمد التقاسم بين البنكين، بانتزاع 50% من الاعتمادات المستندية والمطبوعات النقدية ومعالجة شح السيولة في مناطقهم.

 

وأصدرت المليشيا قرارا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرتها

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