منظمة حقوقية تدين تهديد مليشيات الحوثي لأمهات المختطفين

الخميس 26 ديسمبر 2019

أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" ما ترتكبه مليشيا الحوثي من جرائم بحق اسر الصحفيين المختطفين بصنعاء، ومحاولة اسكاتهم وتكميم افواههم ومنعهم من مجرد الحديث عن أوضاع الصحفيين من أبنائهم.



وأكدت المنظمة في بيان لها أنها تلقت بلاغا من أمهات المختطفين تؤكد تلقيهم تهديدات من المدعو/ يحي سريع وهو القيادي في جماعة الحوثي والمسئول عن سجن الأمن السياسي بصنعاء، الذي توعد بالقيام بما وصفها (بالبلطجة)، بحق الأمهات والصحفيين المختطفين واسرهم، بحجة تحدث أمهات الصحفيين واسرهم لوسائل الإعلام.

وذكرت الأمهات تلقيهن تلك التهديدات إثر مطالبتهن بالسماح لهن بدخول سجن الأمن السياسي لزيارة أبنائهن المختطفين في سجون الجماعة منذ خمس سنوات.

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ودعا البيان مليشيا للاستجابة للدعوات والنداءات الدولية بالافراج عن الصحفيين المختطفين لديها وبشكل فوري فانها تعد تهديدات المدعو سريع لأمهات الصحفيين، انتهاكا خطرا للغاية يرمي لاسكات الضحية وأهله وجعلهم شهودا اضافيين على براءة الجلاد.

كما جددت منظمة صدى مطالبتها للمبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيت، والمنظمات الدولية بالضغط على جماعة الحوثي للإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجونهم.

واهابت بالمنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام والصحفيين والناشطين، مزيدا من الضغط والتضامن مع الصحفيين المختطفين ووقف الانتهاكات ضد الصحافة في اليمن