شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تؤكد حقيقة التدخل التركي في اليمن والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 نشر ثابت سالم العولقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وثيقة تكشف دخول أربعة عناصر من الاستخبارات التركية عبر منفذ صرفيت اليمني.

وقال العولقي، عبر حسابه على موقع تويتر: لم يعد خافيا على أحد تنامي الدور التركي في اليمن بتسهيل غير محدود من الشرعية الخاضعة لنفوذ إخوان اليمن. Advertisements وختم العولقي تغريدته بالقول: يبدو اننا على اعتاب تطورات جديدة في المشهد اليمني.

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