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وثيقة تؤكد حقيقة التدخل التركي في اليمن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 26 ديسمبر 2019

نشر ثابت سالم العولقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وثيقة تكشف دخول أربعة عناصر من الاستخبارات التركية عبر منفذ صرفيت اليمني.

 

وقال العولقي، عبر حسابه على موقع تويتر: لم يعد خافيا على أحد تنامي الدور التركي في اليمن بتسهيل غير محدود من الشرعية الخاضعة لنفوذ إخوان اليمن.

 

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وختم العولقي تغريدته بالقول: يبدو اننا على اعتاب تطورات جديدة في المشهد اليمني.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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