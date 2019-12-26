تشييع جثمان العميد علي عوض العليي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية

الخميس 26 ديسمبر 2019

شيع بمدينة الشحر يوم أمس في موكب جنائزي جثمان الفقيد العميد علي عوض العليي رئيس شعبة النقل بقيادة المنطقة العسكرية الثانيةالذي وافاه الأجل أمس بجمهورية مصر العربية.



وأدى جموع المشيعين يتقدمهم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي وعدد من القيادات في السلطة المحلية والمؤسسات العسكرية والأمنية ، الصلاة على جثمان الفقيد بمسجد بن جوبان بمدينة الشحر ليوارى جثمانه الثرى بمقبرة بن جوبان .

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وأشاد المشيعون بمناقب الفقيد العميد علي عوض العليي وأدواره البطولية .. مشيرين إلى أنه كان أحد القيادات العسكرية البارزة التي يشار لهم بالبنان لما يمثله من كفاءة وقدرة عالية وشجاعة وموئلا لافراده من منتسبي شعبة النقل والمنطقة العسكرية الثانية بصورة عامة وحرصه على أمن وإستقرار المحافظة.

ونوه المشيعون بدور الفقيد في تحرير مناطق ساحل حضرموت من عصابات الإرهاب , وفتح معسكرات التدريب وإنشاء قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، مؤكدين بأن برحيله خسر الوطن عامة، ومحافظة حضرموت بشكل خاص أحد شخصياتها وقادتها العسكريين الذين يتسمون بالجدية والانضباط العالي في أداء واجبهم، والأمانة والاخلاص في إنجاز أعمالهم، مما جعله يحظى باحترام الناس والمجتمع..

وشارك في التشييع رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان ورئيس العمليات بقيادة المنطقة العميد ركن عمر بادبيس والمدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين بارزيق ونائب المدير العام للمديرية مصبح البحسني وقادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية وأهالي وذوي الفقيد ومشائخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية من مختلف مناطق حضرموت.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.