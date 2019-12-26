شكرا لقرائتكم خبر عن البيضاء.. مقتل عدد من الحوثيين بنيران المقاومة في الزاهر والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019 أكدت مصادر محلية في محافظة البيضاء أن قتلى وجرحى حوثيين سقطوا جراء استهدافهم من قبل المقاومة المسنودة بقوات من العمالقة في مديرية الزاهر.

وذكرت المصادر أن المقاومة استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي في موقع القشاش بمنطقة قربة بمديرية الزاهر. Advertisements المصادر أكدت مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات الحوثية، اضافة الى تدمير واحراق آليات لهم. يشار إلى أن جبهات مديرية الزاهر تشهد اشتباكات متواصلة بين رجال المقاومة ومليشيا الحوثي تتكبد فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في العدة والعتاد

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