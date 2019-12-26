اليمن.. الكريمي يعتذر عن صرف مرتبات موظفي الحديدة بسبب إجراءات المليشيا الأخيرة

الخميس 26 ديسمبر 2019

أجبرت إجراءات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بوقف التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة مؤخراً ، مصرف الكريمي على الاعتذار عن تسليم مرتبات موظفي محافظة الحديدة المرسلة من الحكومة الشرعية في عدن.



ونقل الصحفي بسيم الجناني - المتخصص في شأن محافظة الحديدة - على حسابه في تويتر عن مصادر في مصرف الكريمي تأكيدها أن المصرف غير قادرة على توفير السيولة ، بعد منع الحوثيين تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم.

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ونقل الجناني عن مدير مكتب المالية في محافظة الحديدة علي زربة أن تأخر صرف مرتبات شهر ديسمبر سببه عدم توفر السيولة لدى الكريمي، جراء قرار منع تداول العملة الجديدة، وأن هناك تواصل مستمر مع إدارة الكريمي لإيجاد حلول سريعة لتوفير السيولة وصرف الراتب.

إلى ذلك اعتبر - فاروق الكمالي - متخصص في الشأن الاقتصادي أن اعتذار مصرف الكريمي عن تسليم مرتبات موظفي محافظة الحديدة المرسلة من الحكومة، واحدة من التداعيات الكارثية لإقدام الحوثيين على مصادرة النقود الجديدة.

وقال الكمالي إن مليشيا الحوثي بإجراءاتها خلقت سوقاً سوداء ،وأربكت القطاع المصرفي، وعطلت الأعمال وأوقفت حركة التجارة، وحاصرت الناس في أرزاقهم