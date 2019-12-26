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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حجة: معظم الطلاب يدرسون في العراء بعد تدمير الحوثيين لمدارسهم والان مع التفاصيل
الخميس 26 ديسمبر 2019
أكد محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني أن غالبية الطلاب في مديريتي حيران وميدي باتوا يدرسون في العراء تحت الأشجار والخيام بعد أن دمرت مليشيات الحوثي معظم المنشآت التعليمية أثناء احتلالهم للمديريتين.
وكشف السنيني عن توقف غالبية الطلاب عن الالتحاق بالتعليم بسبب تفجير وتدمير مليشيا الحوثي للمدارس والمنشئات التعليمية، واستخدمها مخازن للأسلحة ومعسكرات لتدريب عناصرهم. مشيراً إلى أن من التحقوا بالتعليم هذا العام ثلاثة آلاف طالب وطالبة فقط.
ودعا المحافظ السنيني في تصريح نقله موقع "الثورة نت" العالم إلى إيقاف التدمير الممنهج الذي يتعرض له أطفال اليمن من قبل مليشيا الحوثي، والتي حرمت مئات الآلاف من الأطفال من الإلتحاق بالمدارس، وزجت بهم إلى جبهات القتال في جريمة حرب تمضي أمام مرأى ومسمع العالم.
كما ثمن المحافظ السنيني جهود المملكة العربية السعودية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سبيل إعادة الأطفال إلى المدارس، والتي كان آخر جهودها القيام بدعم مديريتي حيران بالطاولات والكراسي المدرسية. داعياً جميع الآباء إلى الدفع بأبنائهم للالتحاق بالعملية التعليمية مهما كانت الظروف، من أجل إيجاد جيل واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة
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