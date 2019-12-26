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مقتل 15 حوثيا بغارات للتحالف العربي في كتاف بصعدة

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 26 ديسمبر 2019

قتل 15 مسلحاً من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم في غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تجمعاتهم في محافظة صعدة شمال البلاد.

 

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وأكد موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن طائرات التحالف استهدفت بغارات مركزة تجمعات لمقاتلي مليشيا الحوثي في مديرية كتاف ما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

 

يأتي هذا بعد ساعات من قصف مدفعي شنه الجيش الوطني واستهدف مواقع المليشيا في المديرية ذاتها وكبدها خسائر كبيرة

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