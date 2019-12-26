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هكذا يساعد البصل في إخفاء الشعر الأبيض!

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 26 ديسمبر 2019

لا تعاني النساء فقط من مشكلة ظهور الشعر الأبيض على أعتاب الثلاثينات من العمر أو بعدها، ولكن يعاني الرجال من هذا الأمر أيضاً، إلا أن الأمر يختلف عند الرجال عن النساء في توقيت ظهوره

 

ومن المعروف طبياً أن ظهور الشعر الأبيض يكون بسبب ضعف قدرة الشعر على إنتاج مادة الميلانين التي تعطي الشعر صبغته، والتي تقل مع التقدم في العمر.

 

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وقد اكتشف الأطباء أن البصل يساعد في تحفيز نمو الشعر ويجدد من بصيلات الشعر كما يقلل من ظهور الشعر الأبيض، وتلك الطريقة التي يمكن اتباعها لاستخدام البصل في الشعر:

 

1- قشر البصلة وقطعها.

2- اعصرها جيداً لاستخراج عصيرها.

3- دلك بالعصير فروة رأسك جيداً.

4- اتركه على فروة رأسك لمدة 15 دقيقة ثم اغسله بالشامبو جيداً لإزالة الرائحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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