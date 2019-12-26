شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقي الملفوف من سرطان المعدة.. إليكم الشرح! والان مع التفاصيل

الخميس 26 ديسمبر 2019

الاستهلاك المنتظم للملفوف (الكرنب) يقي من مشاكل صحية متنوعة وخصوصاً سرطان المعدة. وإليكم الشرح.



الملفوف هو من الخضار الصليبية الغنية بالمواد الغذائية. الخضار الصليبية تحتوي جزيئات كيميائية نباتية لها خصائص مضادة للسرطان، كما تحتوي نسبة عالية من البوليفينولات والغليكوزينولات.

الغليكوزينولات هي مركبات لا يستطيع الجسم امتصاصها إلا إذا تعرّض الغذاء إلى تحولات فيزيائية ( هرس، فرم، مضغ ). تندمج عندها الغليكوزينولات مع أنزيم موجود في الملفوف والخضار الأخرى الصليبية، فتتحول إلى sulforaphane، وهي جزيئة تحارب أنواعاً عدة من السرطان.

ال sulforaphane لديها خصائص المضادات الحيوية القاتلة للبكتيريا وهي يمكن أن تحارب البكتيريا المسؤولة عن قرحة المعدة وهذا يساعد على الوقاية من سرطان المعدة. وهي تساعد أيضاً على التخلص من السموم، على منع الأورام وعلى منع انتشار الخلايا السرطانية.

ماذا يحتوي الملفوف ؟

100 غرام من الملفوف يحتوي حتى 20 ملغ من فيتامين C. إنه غني أيضاً بالفيتامينات (D وK)، بالمنغنيز، بالكالسيوم، بالحديد، بمضادات الأكسدة، بحمض الفوليك، بالمغنيزيوم، بالبوتاسيوم، بالصوديوم والبروتينات. الملفوف هو مصدر جيد لفيتامين B12 ولهذا من الضروري أن يتناوله النباتيون.

بفضل مركباته، يستطيع الملفوف أن يؤمن، ليس فقط الوقاية من سرطان المعدة، لكنه يحارب أيضاً السكري، النقرس والالتهاب.

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تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الملفوف المخلل غني بالبكتيريا الجيدة ويحتوي على مواد غذائية مفيدة تحمي الجسم وتساعد أيضاً على الوقاية من سرطان المعدة. كما نشير إلى أن الملفوف الأحمر مفيد أكثر من الملفوف الأبيض.

فوائد أخرى للملفوف :

• تقوية جهاز المناعة

• تجديد الشباب وحماية الجلد من مخاطر أشعة الشمس

• تحسين عمل وصحة الجهاز الهضمي

• الحدّ من الضغط النفسي

• تخفيض مستوى الكولسترول المرتفع

• المساعدة في تصنيع الكريات الحمراء لأن الملفوف غني بالفيتامين B12

• تحسين المزاج

• مساعدة الجسم في التخلص من السموم

• المساعدة في تقوية العظام

ملاحظة : الأشخاص الذين يعانون من النفخة وذوي المعدة الحساسة والذين يعانون من القولون العصبي، يجب أن بستهلكوا الملفوف باعتدال، لأنه يمكن أن يسبب لهم آلاماً في المعدة، إسهالاً ونفخة.