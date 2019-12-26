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شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير ثان يهز بغداد وأنباء عن وقوع ضحايا والان مع التفاصيل
الخميس 26 ديسمبر 2019
أفاد مصدر أمني عراقي للحرة بسقوط ضحايا نتيجة انفجار دراجة مفخخة شرقي بغداد، ضمن سلسلة تفجيرات هزت العاصمة العراقية مساء الأربعاء.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، وفقا لقناة "الحرة"، إن "انفجار الدراجة وقع في منطقة البلديات شرقي بغداد"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكانت بغداد شهدت في وقت سابق، الأربعاء، عدة انفجارات بعبوات ناسفة ودراجات مفخخة وقعت في مناطق الشعب والأمين والمعالف وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين.
وفي التاسع من الشهر الحالي أصيب 6جنود عراقيين بجروح إثر سقوط 4 صواريخ على قاعدة عسكرية في محيط مطار بغداد الدولي وتضم أيضاً جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة، تخللتها اشتباكات وعمليات قمع دامية من قبل قوات الأمن ما أدى إلى مقتل أكثر من 460 شخص وإصابة آلاف آخرين.
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