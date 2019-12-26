القوات الجنوبية تستهدف تعزيزات حوثية في جبهة حيفان تعز

الخميس 26 ديسمبر 2019

لقي عنصر حوثي مصرعه واصيب آخرين في مواجهات مع القوات المسلحة الجنوبية بجبهة حيفان عيريم جنوبي تعز.



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وقالت مصادر عسكرية :” أن الاشتباكات التي اندلعت مساء الأربعاء بين القوات الجنوبية والمليشيات الحوثية أسفرت عن مصرع أحد عناصر المليشيات ويدعى إبراهيم ماجد بموقع الاشاريف بقطاع الهجمة والعذيز.

وأشارت إلى أن القوات الجنوبية استهدفت تعزيزات حوثية حاولت الانضمام إلى مواقع المليشيات.