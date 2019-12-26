شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب أوقف نصف الرحلات.. الكريسماس في فرنسا بلا قطارات والان نبدء بالتفاصيل

مزيدا من الاضطرابات.. يواجهها المسافرون بالقطارات في فرنسا اليوم الخميس، في ظل استمرار الاضرابات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك على الرغم من عطلة (الكريسماس).

وقالت الشركة لمشغلة لقطارات "تي جيه في" فائقة السرعة إنه من المتوقع تسيير نصف رحلات القطارات اليوم كما كان مقررا .

وقد تضرر مئات الآلاف من المسافرين إلى فرنسا وبداخلها خلال احتفالات رأس السنة بسبب الاضطرابات. ولم يتحقق طلب الرئيس الفرنسي إيمانومل ماكرون الذي وجهه للمضربين بوقف الاضراب خلال فترة الأعياد. وأضر الإضراب أيضا بقطاعي السياحة وتجارة التجزئة.

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ومن المتوقع أن تلتقى الحكومة الفرنسية مجددا مع المفاوضين من النقابات العمالية في السابع من يناير المقبل.

وأحدثت الاضرابات والاحتجاجات على خطط ماكرون بشأن المعاشات اضطرابات كبيرة في حركة السكك الحديدية ووسائل النقل المحلية في أنحاء باريس.

وكانت حكومة ماكرون قد اقترحت إصلاحات تلغى 42 خطة معاش مختلفة، وتضع محلها نظام يعتمد على النقاط. كما تنص الاصلاحات أيضا على أنه يجب على العاملين العمل لفترات أطول.