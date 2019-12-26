شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار بين الهند وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

قُتل جنود باكستانيون وهنود اليوم الخميس في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين الجانبين. وأعلن جهاز العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني أن جنديين تابعين له قتلا وجرح آخر في قصف هندي عبر خط السيطرة الفاصل بين الجانبين. وأضاف أن الجيش الباكستاني قتل ثلاثة جنود هنود أثناء الرد على إطلاق النار. Advertisements وفي غضون ذلك ذكرت محطة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية أن جنديا هنديا ومدنيا قتلا في قصف باكستاني عبر الحدود. وأضافت أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا وتضررت عشرة منازل جراء القصف باكستاني. وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن بدء إطلاق النار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في تبادل لإطلاق نار بين الهند وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.