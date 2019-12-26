شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء يسود هونج كونج بعد ليلة من الاشتباكات والان نبدء بالتفاصيل

ساد الهدوء هونج كونج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عقب عطلة الكريسماس التي شهدت عدة اعتقالات بعد اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة.

وتم اعتقال 23 شخصا على الأقل حتى منتصف ليل الأربعاء، مع استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة في التحول من مظاهرة عامة ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين ، إلى صراع بين أولئك المشاركين في الحركة المؤيدة للديمقراطية والشرطة.

وسيطرت شرطة مكافحة الشغب على الشوارع، بينما تجمعت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في مراكز التسوق عبر المدينة في مظاهرات حاشدة في الشارع.

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وتم استخدام رذاذ الفلفل في جميع أنحاء المدينة، حتى أن شرطيا قام برش الفلفل على زميله خلال الفوضى.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام إن التظاهرات أفسدت احتفالات الشعب ولكن إدارتها سوف "تبذل ما في وسعها" لدعم القانون والنظام. وتشهد هونج كونج منذ يونيو احتجاجات على مشروع قانون يسمح

بتسليم المدانين في تهم جنائية إلى الصين، ورغم سحب لام لمشروع القانون إلا أن الاحتجاجات تتواصل للمطالبة بتطبيق الاقتراع العام، وإجراء تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة خلال الاضطرابات العنيفة المتزايدة.