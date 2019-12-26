شكرا لقرائتكم خبر عن 16قتيلا و6 مفقودين و58 ألف شريد ضحايا إعصار الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

لقي 16 شخصا حتفهم جراء الإعصار"فانفون" الذي ضرب أقاليم شرق ووسط البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات أن ستة أشخاص آخرين فقدوا في جزيرة فيزاياس بوسط البلاد جراء الإعصار.

وتقطعت السبل بأكثر من 24 ألف شخص في الموانئ البحرية بعد أن منع خفر السواحل جميع العبّارات من الإبحار.

كما تم إلغاء 115 رحلة داخلية على الأقل.

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واضطر أكثر من 58 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم جراء الإعصار، واجتاح "فانفون" الأقاليم الواقعة بوسط الفلبين الأربعاء حيث صاحبته

رياح مدمرة وأمطار غزيرة، مما اضطر الآلاف لقضاء يوم (الكريسماس) في مراكز إيواء.

وقال مكتب الأرصاد إن الإعصار وصل شرق ووسط الفلبين وقوته لم تتراجع.