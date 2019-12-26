شكرا لقرائتكم خبر عن 16قتيلا و6 مفقودين و58 ألف شريد ضحايا إعصار الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وتقطعت السبل بأكثر من 24 ألف شخص في الموانئ البحرية بعد أن منع خفر السواحل جميع العبّارات من الإبحار.
كما تم إلغاء 115 رحلة داخلية على الأقل.
واضطر أكثر من 58 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم جراء الإعصار، واجتاح "فانفون" الأقاليم الواقعة بوسط الفلبين الأربعاء حيث صاحبته
رياح مدمرة وأمطار غزيرة، مما اضطر الآلاف لقضاء يوم (الكريسماس) في مراكز إيواء.
وقال مكتب الأرصاد إن الإعصار وصل شرق ووسط الفلبين وقوته لم تتراجع.
كانت هذه تفاصيل خبر 16قتيلا و6 مفقودين و58 ألف شريد ضحايا إعصار الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.