بالصور.. زخم مروري في بغداد بعد اغلاق طريقين رئيسيين لساعة

افاد مصدر امني، الخميس، بأن بعض مناطق بغداد تشهد زخما مروريا بعد اغلاق طريقين رئيسيين لساعة واحدة فقط.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "زخما مروريا حصل في بعض المناطق ببغداد، حيث امتدت طوابير السيارات لمسافات طويلة".

واضاف ان "ذلك جاء بعد اغلاق طريق محمد القاسم وطريق معسكر الرشيد من قبل المتظاهرين صباح اليوم لساعة واحدة".

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