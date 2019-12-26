حريقان احدهما تسبب بمصرع شخصين في بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقين اندلعا في بغداد، مبينا ان احدهما تسبب بمصرع شخصين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل منزل سكني في منطقة كرنتينه ضمن مقتربات الاعظمية ببغداد، ما ادى الى مصرع شخصين والحاق اضرار مادية فيه".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق وانقاذ خمسة مواطنين حاصرتهم النيران"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

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وتابع المصدر ان "حريقا اخر اندلع داخل معمل للمشروبات الغازية بالقرب من مجمع مشن وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية"، لافتا الى ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماده في الحال".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.