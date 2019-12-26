- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العمانيون يشتد قلقهم ويدعون السلطة إلى الكشف عن مصير قابوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أعرب مغردون عمانيون وشخصيات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قلقهم على صحة قائد البلاد السلطان قابوس بن سعيد، بعد انتشار شائعات تفيد بتدهور صحته.
وعبر العمانوين على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن مصير السلطان قابوس بعد أنباء عن وفاته.
وتداولت حسابات شخصية وأخرى إعلامية وسم "نريد أن نطمئن فقط" على نطاق واسع في موقع التواصل الاجتماعي تويتر في سلطنة عمان، وسط مشاركات من قبل مستخدمين من مختلف فئات المجتمع العماني، بما في ذلك الحسابات الإخبارية.
وكتب حساب شبكة عمان: ”مواطنون يطالبون ديوان البلاط السلطاني عبر وسم #نريد_ان_نطمئن_فقط بإصدار بيان يطمئن فيه الشعب العماني عن صحة جلالة السلطان #قابوس”.
ونشر المدون خليفة الوائلي: ”إلى المكتب السلطاني أو الأمن الداخلي أو ديوان البلاط السلطاني أو الجهات ذات الاختصاص كمجلس الوزراء الموقر، نناشدكم بأن تكون هناك منصة إعلامية أو متحدث رسمي باسم السلطنة، تطمئن الشعب عن صحة مولانا السلطان وتدحض كيد الكائدين وحسد الحاسدين دمتم قلبا واحدا لهذا الوطن“.
كما قال الناشط أسعد آل علوي: ”الشعب في حالة خوف وتوتر وقلق منذ فترة، ونريد أن نطمئن على جلالة السلطان..ديوان البلاط السلطاني حان الوقت ليصدر بيان يفرح قلوبنا بأن قابوس بخير“.
وكتب الناشط العماني محمد الفراجي: ”حتى انته يالاسرائيلي شكل الشيك وصل عندك ، اللهم رد كيدهم في نحورهم وأن يشفى جلالة السلطان ، إلى كل متربص وحاقد اننا كعمانين لو نستطيع أن نحمل المرض عنه لحملناه ، بعد كل الاخبار والتأويل وجب على الديوان أو المكتب السلطاني إصدار بيان #نريد_ان_نطمئن_فقط”.
وتجاوزت التغريدات التي تحدثت عن صحة السلطان قابوس الحدود العمانية، حيث نشرت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تغريدة قالت فيها: "سلطان الإنسانية والتسامح السلطان قابوس يمر بأزمة صحية شديدة، أسأل الله أن يشملك بشفائه، وأدعو الشعب العماني خاصة والإسلامي عامة بالتهجد إلى الله والدعاء للسلطان بالشفاء العاجل. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك".
وكانت صحيفة "الغارديان" أفادت الأحد الماضي بأن "عمان تستعد لخلافة السلطان قابوس"، بسبب تدهور صحته بعد أن حكم البلاد لنحو 50 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر العمانيون يشتد قلقهم ويدعون السلطة إلى الكشف عن مصير قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.