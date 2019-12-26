«ابتعدوا عن أعمدة الكهرباء واللوحات المعدنية».. الأرصاد تحذر المواطنين: فرص لسقوط أمطار على القاهرة صباحًا والسواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

سقوط الأمطار

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

أكد محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، مناشدًا المواطنين تجنب الملاحة البحرية تمامًا في البحر المتوسط.

سقوط أمطار

وأوضح شاهين، لموقع "مصراوي"، أن هناك فرص لسقوط أمطار كثيرة على القاهرة صباحًا، تستمر على السواحل الشمالية وبالتحديد في الإسكندرية، لكنها أقل غزارة من أمس، مشيرًا إلى هدوء الرياح وخلوها من الأتربة.

سرعة الرياح

وأشار إلى أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 18 إلى 20 عقدة أي ما يعادل 30 – 35 كيلومترًا في الساعة وتعتبر أقل من الأربعاء، لافتًا إلى انكسار ذروة الموجة الباردة على السواحل أمس، بالإضافة إلى عدم ظهور الشبورة المائية بشكل نهائي.

شمال الصعيد

وأوضح أن شمال الصعيد معرض لسقوط أمطار خفيفة أيضًا، وأن جنوب الصعيد لم يتأثر بالموجة الحالية إطلاقًا، موضحًا أن درجات الحرارة تتراوح على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري من 18 درجة، وشمال الصعيد 22 درجة مئوية.

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نصائح للابتعاد عن أعمدة الكهرباء

ونصح شاهين المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، وعدم التعامل في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط، وتجنب السير جوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح.

القيادة بهدوء

كما نصح المواطنين القيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار.

طقس مائل للبرودة

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. حسبما نشر موقع "الأهرام".

تكاثر السحب المنخفضة

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، قد تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت بيان سابق، كشفت خلاله، أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية متوقع أن تستمر حتى الجمعة المقبلة، مؤكدة استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مما يزيد احساس المواطنين ببرودة الأجواء .

إدارة المرور

كما جهزت إدارة المرور غرف عمليات بأحدث الكاميرات، وفرضت حالة من الطوارئ، ومتابعة حركة السيارات أعلى المحاور، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار وظهور رياح مثيرة للأتربة بكافة الطرق السريعة والصحراوية والأماكن المكشوفة، وسط تمركز الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.