«التعليم» تعلن فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة.. وتحصيل مبلغ 100 جنيه من طلاب أولى ثانوى كتأمين على التابلت.. وتوضح إجراءات يجب اتباعها حيال "السرقة - الفقد – التلف"

نفت وزارة التربية والتعليم، ما تردد من أنباء حول حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.

بدء تحصيل تأمين أجهزة التابلت

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء مكاتب البريد فى تحصيل تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد فقط لطلاب الصف الأول الثانوى للمرة الأولى ، ولطلاب الصف الثانى الثانوي للمرة الأولى والثانية.

استلام الجميع للكتب الدراسية

أكدت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية،على ضرورة استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية ، وذلك بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2019/ 2020. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

السماح لجميع الطلاب بحضور الامتحانات

كما أكدت وزارة التربية والتعليم السماح لجميع الطلاب بآداء الامتحانات المقررة في توقيتاتها المقررة ، وعدم حرمان أي طالب من الامتحان، مشيرة إلى ضرورة قبول الكشوف المجمعة والمقيد بها الطلاب القائمين بسداد الرسوم الدراسية عن طريق احدى الجهات المعتمدة لتحصيل الرسوم، و عرض موقف اعداد الطلاب المتأخرة في سداد الرسوم الدراسية على كل من قطاع التعليم العام وقطاع التعليم الفني، علما بأنه تم فتح منافذ تحصيل الرسوم الدراسية لكل من مكاتب البريد وشركة فورى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد نفت ما تردد من أنباء حول حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.

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إجراءات يجب اتباعها حيال التابلت

وفي سياق متصل، فهناك عدد من الإجراءات التي يتم اتباعها حيال أجهزة التابلت في الحالات الآتية (السرقة - الفقد - التلف - الحريق - الكسر)، ففي حالة فقد أو سرقة التابلت يقوم الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من محضر الشرطة، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت، وصورة طبق الأصل من ايصال سداد التأمين، بجانب تقديم إثبات قيد للطالب حديث، وصورة من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته، وصورة بطاقة ولي الأمر، بالإضافة إلى سداد رسوم قدرها 675 جنيهاً بخزينة الوزارة.

أما في حالات الكسر والتلف فيلتزم الطالب بتقديم المستندات السابق ذكرها، بالإضافة لشهادة من الوكيل تفيد بأن جهاز التابلت لا يجدى به الإصلاح.

علنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل الإلكتروني لإستمارة شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، حيث أكدت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار والإدارة العامة للإمتحانات عن إتاحة التسجيل الإلكتروني لإستمارة التقدم لإمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

كيفية التسجيل

وأوضحت أنه يمكن للطالب التسجيل من خلال "كود الطالب و كلمة السر" التى يحصل عليهم من خلال المدرسة المقيد عليها، كما تهيب الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديري مدارس الثانوي العام بتقديم الإرشاد والدعم الفني للطلاب لتسجيل الاستمارة الإلكترونية بصورة صحيحة من خلال :"http://thanwya.emis.gov.eg/school_thanwya/"

وكانت مصادر قد أكدت فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة ستختار المرشحين للعمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة بامتحانات الثانوية العامة، من خلال إعلان رسمى يتم منح الفرصة فيه لمن يرغب فى التقدم، موضحة أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقدم والإعلان عن شروط الترشح خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الأفضلية فى الاختيار سيكون لمن تتوافر فيهم الشروط، على رأسها الكفاءة فى العمل وعدم وجود مانع قانونى له مثل أن يكون للمتقدم قريب يؤدى امتحانات الثانوية العامة أو حصل العضو على جزاء تأديبى، مشددة على أن الاختيار له ضوابط سيتم تطبيقها بكل شفافية ومنح الفرصة لأعضاء جدد لم يسبق لهم العمل بالكنترولات للتقدم والعمل.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وفيما يتعلق بالتجهيز لجدول امتحانات الثانوية، أوضحت المصادر أن الوزارة تبدأ فى وضع مقترح جدول الامتحانات خلال نهاية الترم الأول وبداية الترم الثانى، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للامتحانات تضع أكثر من مقترح ويتم عرضه على اتحاد طلاب المدارس وأيضا توفيره على موقع الوزارة لاستطلاع رأى أولياء الأمور والطلاب فيه بشكل عام قبل اعتماده، لافتة إلى أن الجدول سيلبى طلبات جميع الطلاب فى الشعب الثلاثة حيث يكون هناك توازن فى ترتيب المواد حسب نوعية الشعبة.