القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الأميركيون في سوريا

أشارت وكالة "نوفوستي" الى أن "​الشرطة العسكرية​ الروسية تمركزت في موقع كان يسيطر عليه ​الجيش الأميركي​ في قرية تل السمن بشمالي مدينة ​الرقة​، وهي منطقة استراتيجية على مفترق طرق تربط هذه المدينة بوسط وشمالي البلاد"، لافتة الى أن "قرية تل السمن تقع على بعد 26 كيلومترا من الرقة، التي كانت المعقل الرئيس لتنظيم "داعش" قبل أن يتم تحريرها".

وأضافت: "​الحكومة السورية​ قالت في وقت سابق إن المسلحين كانوا ينقلون الأسلحة عبر هذه الطرق، في الوقت الذي كانت فيه هذه النقطة تحت سيطرة قوات أميركية"، لافتة الى أن "الجيش الأميركي استولى قبل أيام على نقطة تقع في بناية كانت مدرسة".