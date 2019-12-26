نيجيريا تطلق سراح مسؤول متهم بالاستيلاء على ملياري دولار

أشار مصدر لـ"أ.ف.ب" الى انه " السلطات النيجيرية أطلقت سراح مستشار الدفاع الوطني السابق، سامبو داسوكي، المسجون منذ عام 2015 بتهمة سرقة ملياري دولار، وذلك استجابة لحكم قضائي بإخلاء سبيله"، لافتا الى أنه "انضم الى عائلته منذ ذلك الحين في أبوجا".
وأضاف المصدر: "تذكروا أن داسوكي حصل على إطلاق سراح بكفالة من المحكمة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكنه السفر خارج البلاد لتلقي العلاج بدون إذن من المحكمة، لأن قضيته لم يتم البت بها بعد".
هذا وقضى داسوكي أربعة أعوام خلف القضبان على الرغم من صدور عدة أحكام قضائية تأمر وكالة الاستخبارات الداخلية "دي إس إس" بإطلاق سراحه بكفالة مالية.
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