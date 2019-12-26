الطيران الإسرائيلي يشن غارات على عدد من المواقع في قطاع غزة

شن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ ليلة الأربعاء الخميس، غارات على مواقع شمال ​قطاع غزة​، دون وقوع قتلى أو إصابات. وتأتي جولة التصعيد بعد اعتراض ​منظومة​ ​القبة الحديدية​ الإسرائيلية ​قذيفة​ صاروخية أُطلقت من قطاع غزة مساء يوم الأربعاء باتجاه مدينة ​عسقلان​ شمال القطاع، أثناء مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في مهرجان انتخابي بالمدينة. وردا على ذلك استهدف ​الطيران الإسرائيلي​ أرضا زراعية في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

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