حريق في مأوى للفقراء بأميركا يشرد 250 شخصا يوم عيد الميلاد

اشار مسؤولون لـ"​رويترز​" الى إن "حريقا شب في مبنى سكني كبير يمثل مأوى انتقاليا للفقراء في وسط مدينة منيابوليس فأدى إلى تشريد 250 شخصا".

ولفتت "رويترز" الى أنه "لم ترد أنباء عن حدوث ​وفيات​ أو ​حالات​ إصابة خطيرة في الحريق".

وأضاف المسؤولون: "تم نقل ثلاثة من السكان مصابين بجروح طفيفة للمستشفى لتقييم حالاتهم بينما عولج آخرون في الموقع جراء استنشاق الدخان".