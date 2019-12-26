حريق في مأوى للفقراء بأميركا يشرد 250 شخصا يوم عيد الميلاد

اشار مسؤولون لـ"رويترز" الى إن "حريقا شب في مبنى سكني كبير يمثل مأوى انتقاليا للفقراء في وسط مدينة منيابوليس فأدى إلى تشريد 250 شخصا".
ولفتت "رويترز" الى أنه "لم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو حالات إصابة خطيرة في الحريق".
وأضاف المسؤولون: "تم نقل ثلاثة من السكان مصابين بجروح طفيفة للمستشفى لتقييم حالاتهم بينما عولج آخرون في الموقع جراء استنشاق الدخان".
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