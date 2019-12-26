رئيس الوزراء السوداني: دماء قتلى السودان لن تذهب هدراً

أشار رئيس الوزراء ​السوداني​ ​عبد الله حمدوك​ الى إن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا"، مؤكدا أن "العدالة ستتحقق لقتلى ​الاحتجاجات​ التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق ​عمر البشير​".

ولفت حمدوك أمام مئات الأشخاص الى إن "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماءهم هدرا"، مضيفا: "لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة".