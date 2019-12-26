رئيس الوزراء السوداني: دماء قتلى السودان لن تذهب هدراً

أشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الى إن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا"، مؤكدا أن "العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير".
ولفت حمدوك أمام مئات الأشخاص الى إن "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماءهم هدرا"، مضيفا: "لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة".
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