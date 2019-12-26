النشرة: طريق شبعا راشيا الوادي مقطوعة بسبب تساقط الثلوج

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن وطأة العاصفة التي تضرب ​لبنان​ منذ يوم أمس، اشتدت في منطقة حاصبيا، وقد بلغت ذروتها بعيد منتصف الليل الفائت، حيث إنخفضت ​درجات الحرارة​ إلى الصفر في المناطق الجبلية مصحوبة برياح شديدة السرعة وتساقطت غزير للامطار التي حولت الطرقات إلى مستنقعات كما تساقطت ​الثلوج​ ابتداءامن ارتفاع 1500 متر وما فوق وتسببت بإقفال طريق شبعا ​راشيا الوادي​ عبر وادي جنعم. هذا ويلف المنطقة ضباب كثيف حجب معه الرؤية وطلب من السائقين ​القيادة​ بحذر تجنبا لخطر الانزلاقات.

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