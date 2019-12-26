النشرة: الأمطار أدت الى تشكل مستنقعات على طرقات النبطية

أفادت مراسل "النشرة" في النبطية أن ​الأمطار​ الغزيرة التي تساقطت طوال الليل، شكلت سيول ومستنقعات على الطرقات وغاصت فيها السيارات حتى المحرك، فيما انخفضت الرؤية في المنطق الجبلية ووجهت نداءات للسائقين لضرروة ​القيادة​ بحرذر تخوفا من الإنزلاقات وحوادث السير.

كما ارتفع منسوب نهري ​الزهراني​ والليطاني بعدما تفجرت الينابيع في اعالي ​اقليم التفاح​ وتدفقت في ​نهر الزهراني​.

وتعرضت الخيم والمشاريع الزراعية وبساتين الموز والحمضيات لاضرار جسيمة بسبب سرعة الرياح كما توقفت حركة صيد الأسماك البحرية والملاحة التجارية في ميناء صور، وإرتفاع امواج البحر قذف معه الرمال والحصى الى شارع مدخل صور الجنوبي. وحذر الدفاع المدني والجمعيات الاسعافية المواطنيين من الاقتراب من ضفاف الانهار وأماكن تجمعات المياه والسواقي تخوفا من السيول.