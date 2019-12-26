أدرعي: حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن طائرات ومروحيات حربية أغارت الليلة الماضية على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة، من بينها مجمعات عسكرية تابعة للمنظمة وذلك ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس.
وأكد ان حركة حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، وهي تتحمل عواقب الأعمال التي يتم القيام بها ضد مواطني إسرائيل.
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