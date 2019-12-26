أدرعي: حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ أن طائرات ومروحيات حربية أغارت الليلة الماضية على عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في ​قطاع غزة​، من بينها مجمعات عسكرية تابعة للمنظمة وذلك ردًّا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي ال​إسرائيل​ية مساء أمس.

وأكد ان ​حركة حماس​ تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، وهي تتحمل عواقب الأعمال التي يتم القيام بها ضد مواطني إسرائيل.